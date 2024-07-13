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中職》樂天超狂完封勝寫35年紀錄 日籍教頭坦言：很少見！

2024/07/13 21:28

樂天桃猿王牌投手威能帝傷退。（樂天桃猿提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿王牌威能帝今僅先發1.2局傷退，6名後援投手卻神奇接力以5：0擊敗台鋼雄鷹，寫下中職35年史上正規9局最多投手完封勝紀錄，日籍總教練古久保健二也坦言，「這種比賽不太會發生！」

樂天開賽沒多久就出現狀況，王牌威能帝在2局下被張肇元擊出投手前滾地球，瞬間用手碰成內野安打，造成右手無名指挫傷退場，莊昕諺緊急接替，在一、三壘有人的情況下，讓林家鋐擊出二壘滾地球，化解最危險的局面，也開啟黃偉晟、蘇俊璋、王志煊、陳冠宇、陳柏豪的接力完封之路。

古久保指出，當下莊昕諺是能最快熱身完上場的投手，而投手教練（許銘傑）在續投的串聯做得很好，「捕手也是，宏鈞有效領導投手。」嚴宏鈞也說，莊昕諺上投手丘時，「我告訴他，你上來抓這位打者（林家鋐）就好，我要的就是他而已。」不過後來莊昕諺投1.1局才退場。

過去7投完封勝只有在延長賽才會發生，正規9局最多就是6投，樂天今天全場在9局用7投完封台鋼，刷新聯盟紀錄。

動用6名後援土投能完封對手，嚴宏鈞也沒有想過，他坦言，2局後援土投就要接手，通常不可能不被得分，「但我們要抱持不能給他們得分的心態，我也是在比賽結束後才發現完封對手。」

樂天桃猿中繼投手莊昕諺。（樂天桃猿提供）

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