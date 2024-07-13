中職》陳聖平4安猛打賞+返台首轟！ 獅隊連兩戰大勝富邦

統一獅陳聖平（右）敲中職生涯首轟。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將「國防部長」張育成第2場先發、首度上場守備，並和哥哥張進德成為史上第8對同場先發的兄弟檔，但面對獅洋投勝騎士，包括兄弟檔在內的富邦打線遭封鎖，而獅隊陳聖平單場4安、9上加碼生涯首轟，終場獅隊就以8:0擊敗富邦悍將。

此役因雨自原訂17:05延後到18:50開賽。開賽後，富邦悍將先發投手江國豪首局就遇亂流，連同申皓瑋記錯出局數導致的高飛犧牲打在內，獅隊首局靠4支安打拿下4分，就此一路領先。

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獅隊陳聖平首局大秀美技，前3打席都敲安，首局跟5局上的安打還各帶1打點，返台加入統一獅隊後，首度完成猛打賞演出。9局上，面對林旺熙，陳聖平擊出右外野方向陽春砲，返台後首轟出爐。

獅隊先發投手勝騎士賽前暫居聯盟3冠王，此役他投滿7局用105球，送出7次三振、沒有四壞球，僅被擊出5安打，無失分。

勝騎士小聯盟時期曾被張育成7打數擊出3安打，今則完全封鎖，兩人面對3打席，張育成兩度飛球出局，3局三壘有人狀況下則遭三振。

獅隊6局靠著林佳緯適時安打得1分，7局陳重羽安打也帶有打點。8局上，面對富邦後援投手李建勳，代打的胡金龍擊出個人中職生涯第1200支安打。

張育成前3打席無建樹，9下富邦最後反攻，面對劉予承時擊出深遠界外球，本季首轟差點出爐，最終選到保送，此役首度上壘，隨後被代跑換下休息。張育成和張進德兄弟，此役合計7次打擊，僅張育成靠保送上壘1次。

統一獅陳聖平敲中職生涯首轟。（記者林正堃攝）

統一獅陳聖平敲中職生涯首轟。（記者林正堃攝）

統一獅陳聖平敲中職生涯首轟。（記者林正堃攝）

富邦悍將張育成。（記者林正堃攝）

富邦悍將張育成。（記者林正堃攝）

富邦悍將捕手張進德。（記者陳逸寬攝）

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