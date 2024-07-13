中職》中信兄弟雖大勝味全龍11分 平野惠一講到陳琥只能嘆氣

中信兄弟大勝味全龍。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天雖以11：0輕取味全龍，觀眾12843人也寫下洲際棒球場今年最高票房，美中不足是陳琥9局上在領先11分登板消化局數，竟然還能上演「劇場」，讓總教練平野惠一再次無奈地感嘆：「唉！因為沒有競爭對手，否則真的應該下二軍的。」

兄弟打完8局攻下11分，9局上陳琥一上場就被吉力吉撈．鞏冠敲安，1出局後又連挨2安搞出滿壘，最終雖讓張祐銘擊出雙殺打結束比賽，帳面上連續2天都投1局、挨3安很不理想，昨天失1分還讓兄弟的落後擴大為3：7，把打線前1局剛搶回的1分奉還對手。

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平野指出，不只是今天而已，連同之前的比賽，已經給陳琥很多次機會，球隊很希望他發揮應有的能力，但結果總是不如人意，「我們很想創造充滿競爭的環境，給陳琥製造更多的危機感，只是以球隊現在的狀況，他沒有競爭對手。」

平野認為，選手能否留在一軍只看結果，教練都想創造「只要一軍投不好，二軍馬上有人上來搶」的環境，選手自然會努力把握機會，「昨天也是，讓他投1局，不能再掉任何1分，但他掉分了，今天贏11分還讓他上，是因為明天還有比賽，如果他心裡沒有想法，或是沒有一定的準備，應該沒有辦法不斷給他機會。」

中信兄弟大勝味全龍。（記者廖耀東攝）

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