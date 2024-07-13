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瓊斯盃》陳盈駿、劉錚扛！台灣藍隊擊敗日本開紅盤

2024/07/13 22:24

陳盈駿。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台灣藍隊今晚在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，靠著旅外陳盈駿、劉錚、林庭謙及賀博火力輸出，藍隊最終以85：65打敗日本隊，開出紅盤。

台灣新歸化洋將吉爾貝克是Q.戴維斯、阿提諾後第3位台灣男籃歸化球員，為了證明自己愛台灣，他也取中文名字「高柏鎧」，只是日本球風快速，吉爾貝克上半場只打4分42秒，末節才展現防守能力，連續送出阻攻，令球迷驚呼，他全場4分、4籃板及3阻攻。

日本開賽就展現強大的三分球火力，加上藍隊團隊失誤多，籃隊一度落後超過10分，不過隨著陳盈駿、劉錚、林庭謙及「賀家兄弟」賀丹、賀博聯手收復失土，單節轟31分，半場打完也取得50：41領先。

藍隊在第三節雖然只得17分，但日本隊更慘整節只拿11分，握有雙位數領先的藍隊在第四節進攻當機許久，近6分鐘得分掛蛋，日本更打出11：0攻勢追近，還好劉錚4分22秒飆進三分球，並開啟一波18：0攻勢，在主場獲勝。

陳盈駿17分、劉錚17分、賀博15分，3人火力就足以幫助藍隊贏下勝利。至於日本主力都準備去打巴黎奧運，這次瓊斯盃選擇以大學生為主體，雖然開賽打得順手，但下半場火力下降，只能在客場兵敗。

劉錚。（記者劉信德攝）

吉爾貝克。（記者劉信德攝）

賀博。（記者劉信德攝）

賀丹。（記者劉信德攝）

賀丹、賀博兄弟。（記者劉信德攝）

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