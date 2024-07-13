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桌球》雙「洪」報喜！洪敬愷爭霸U17男單、洪秉裕勇奪U13冠軍

2024/07/13 22:32

洪敬愷奪下香港青少年挑戰賽U17歲男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕松山家商好手洪敬愷今晚在WTT香港青少年挑戰賽U17歲組男單賽事，一路過關斬將，最終以3:1力退日本新星岩井田駿斗，這也是他繼五月菲律賓普林塞瑟港戰封王後，今年第2座U17男單冠軍。

U17世界排名14的洪敬愷，首輪先以直落三解決地主好手劉綺晨，16強對決今年拿下15歲青少年國手排名賽第一的洪哲硯，大戰5局才以3:2脫困。

進入8強後，洪敬愷扮演「日本殺手」，先以3:0收拾杉浦涼雅，4強再以3:2力退日本亞青國手吉山和希，拿下今年對戰4連勝，昂首挺進決賽。

14歲的岩井田駿斗則在8強以3:1擊退台灣新生代好手郭冠宏，4強再以3:0擊退鼓山高中的邱笠宸，和洪敬愷會師決賽。

面對首度交手的岩井田駿斗，洪敬愷前兩局以11:7、7:11和對手平分秋色，第3局起，洪敬愷展現強悍的相持球實力及正手拍威力，一路壓制對手，以11:7、11:3連下兩城，快意奪冠。

U13男單方面，誠正國中小將洪秉裕在16強戰克服局數1:2落後，以3:2逆轉香港好手劉律勤後，表現如倒吃甘蔗，隨後再以3:0打敗日本的原澤駿太、香港蘇倬民，決賽更只花了15分鐘就以11:3、11:5、11:7輕取馬來西亞的賴勇仁，奪下生涯首座國際賽單打冠軍。

左手持拍的洪秉裕去年在香港青少年挑戰賽U13歲組僅止於8強，今年突飛猛進，也打出生涯代表作。

洪秉裕奪下U13歲男單冠軍，也是生涯首座國際賽冠軍。（取自WTT官網）

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