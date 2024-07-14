韓職》前富邦洋投瑞恩連3場優質好投、ERA僅1.89 認為中職經驗有幫助

瑞恩。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前富邦悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss）在今年6月以10萬美元薪水，到南韓職棒韓華鷹「短期打工」。瑞恩近3場先發都是優質好投，拿到1勝、防禦率僅1.89。若受傷的左投R.桑契斯（Ricardo Sanchez）歸隊，韓華鷹將做出決定，續留或是裁掉瑞恩。而瑞恩則是表示，自己只需要上場，並盡力做到最好，「顯然，我想要表現好，因為投不好時很不有趣。」

由於R.桑契斯手肘不適被放進傷兵名單，韓華鷹為了填補洋投戰力，以10萬美元找來現年27歲的瑞恩，來韓職「短期打工」。R.桑契斯本季11場先發，戰績2勝3敗、防禦率4.22。

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瑞恩在韓職賽場表現不俗，先發3場共投19局只失掉4分，賞18次三振、丟6次保送、另有1次觸身球，這3場都是優質先發。瑞恩前一次先發是面對培證英雄，交出7局失2分（1分責失）的好投。

《韓聯社》報導，若R.桑契斯歸隊，韓華鷹將決定是否要續留瑞恩、或是裁掉他。瑞恩表示，「老實說，在我的一生中有許多不確定性的事情，所以我會說，這是一種我不能說是舒服的狀況，但對我來說，這種情況不算罕見，你必須押注在自己身上，並活在當下。」

「希望我能留下來，證明我屬於這裡，這是我真正自己能控制的。」瑞恩表示，「我只想活在當下，最終，我在乎贏球，我相信很多人都看過我的投球方式，這是我所關心的事情，我想要贏球。我知道贏得棒球比賽對球隊有很多不同方面的幫助，也有助於球隊的氣氛，這就是我所關心的事情。」

瑞恩在去年在8月短暫加盟富邦悍將，留下5場先發戰績4勝1敗、防禦率2.32的成績。瑞恩在9月21日因肩膀不適，就沒有再一軍出賽。瑞恩對此表示，「那是我第一次遇到第1棒到第9棒都是亞洲類型的打者，所以我想這確實對我來到這裡做好準備。」

雖然與隊友有語言障礙，但瑞恩認為這並不會是大問題，「棒球就是棒球，所以棒球有一種不言而喻的語言，我可以和球隊內所有不會講英語的隊友交流，這非常酷。」

「當我還年輕的時候，我從未想過會打這麼久的棒球，我很感激自己還能打球，只要我能打得開心，就會盡可能地打球。」瑞恩說道。

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