溫網》克雷茲可娃力退保莉妮首封后 笑擁大滿貫女單第2冠

捷克好手克雷茲可娃在溫網女單封后。（美聯社）

〔 記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽女單決戰，捷克31種子克雷茲可娃（Barbora Krejcikova）再爆冷門， 6：2、2：6、6：4力退義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini），首度全英俱樂部封后，也是職業生涯大滿貫第2冠。

克雷茲可娃挾著4強逆轉哈薩克第4種子蕾巴金娜的銳氣，首闖溫網決戰就順勢攻頂，笑捧象徵女單最高榮耀的玫瑰露水盤，獨享270萬英鎊（約1.16億台幣）冠軍獎金。單、雙打兼具的克雷茲可娃，曾兩度草地大滿貫女雙封后，並包辦2021年法網女單、女雙的雙料冠軍，現年28歲的她揮別先前紅土賽季傷痛陰霾，更在草地聖殿找回絕佳狀態，成為賽史最新贏家，讓溫網近8屆以來，出現8位不同冠軍。



人高手長的克雷茲可娃來勢洶洶，開賽就率先破發2 ：0，第5局再破並擴大領先至5：1，首盤順勢到手。身高163公公分的保莉妮重振旗鼓，次盤搶攻回破3：0還以顏色，底線對抽壓制失誤偏高的高大對手，盤末再破扳回一城。決勝盤克雷茲可娃適時回穩，互保僵持至第7局，把握機會關鍵破發，再連下4球保發，5 ：4聽牌時歷經拉鋸，第3個冠軍點鎖定勝利。



28歲的保莉妮大器晚成，本季從巴黎羅蘭加洛斯紅土到倫敦全英俱樂部草地，連續兩項大滿貫都晉決賽，已是2016年勇闖法網、溫網壓軸秀的美國小威廉絲（Serena Williams）之後首見，可惜最終功虧一簣，再度屈居亞軍。

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捷克好手克雷茲可娃。（美聯社）

捷克好手克雷茲可娃。（歐新社）

捷克好手克雷茲可娃。（路透）



義大利第7種子保莉妮。（美聯社）

義大利第7種子保莉妮。（路透）

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