陳盈駿、劉錚領軍各得17分 助台灣藍瓊斯盃射日

〔中央社〕台灣男子籃球隊藍隊今天於瓊斯盃國際籃球邀請賽首戰迎戰以大學生為主體的日本隊，在旅外好手陳盈駿、劉錚各得17分帶領下，最終以85比65獲勝，而歸化球員高柏鎧首秀得6分。

瓊斯盃男籃賽今天在新莊體育館開打，台灣藍首戰與日本交手，歷經首節最多雙位數落後，進入次節林庭謙和前後任台灣隊長陳盈駿、劉錚在三分線外接力開火，幫助藍隊半場打完以50比41超前。

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雙方易籃後，上半場得分掛蛋的高錦瑋，第3節個人連得5分，幫助藍隊將領先差距擴大至67比52。

台灣藍決勝節進攻當機，前5分半鐘都未得分，反倒是日本隊打出11比0攻勢，一度被追成4分差，靠著劉錚投三分球才止血，並帶動藍隊另一波18比0攻勢，順利在主場留下勝利。

中國男子籃球職業聯賽（CBA）台灣好手陳盈駿日前與妻子迎接女兒誕生，剛升格人父的他今天手感火熱，三分球7投4中，與劉錚各得17分。

台灣藍這次由新的外籍教練圖齊（Gianluca Tucci）領軍，陳盈駿表示，現階段算是在重建不一樣的台灣隊，「要給我們多一點耐心和時間，慢慢適應教練帶給我們東西，這個體系帶給我們很不一樣視野，我們在場上要不斷地去判斷」。

陳盈駿認為，儘管目前還沒整合出最好的台灣隊，但接下來會透過瓊斯盃以賽代訓，找出球隊最好默契，以面對接下來比賽。

中文名為高柏鎧的台灣男籃新歸化球員吉爾貝克（Brandon Gilbeck）首秀獲得6分、4籃板、3阻攻，他指出，還在習慣台灣隊打法，而一旁的陳盈駿、劉錚則幫忙緩頰，呼籲外界多給高柏鎧一點時間，相信高柏鎧將來在國際賽會為台灣隊帶來很大幫助。

至於「台美混血」兄弟檔賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）今年瓊斯盃改披藍隊戰袍出賽，各進帳9分、15分，其中賀丹第3節還上演單手扣籃美技。（編輯：陳彥鈞）1130714

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