卡雷茨科娃摘溫網后冠 生涯第2座大滿貫金盃到手

〔中央社〕捷克好手卡雷茨科娃今天於溫布頓網球錦標賽女單決賽苦戰3盤，最終擊敗義大利選手鮑里尼，摘下生涯首座溫網后冠，這也是卡雷茨科娃個人第2座大滿貫賽單打冠軍。

28歲的大會第31種子卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天以6比2、2比6、6比4拍落同齡的大會第7種子鮑里尼（Jasmine Paolini），比賽全程耗時1小時又56分鐘。

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卡雷茨科娃開賽就率先破發，到了首盤第5局再成功破發取得4比1領先，反觀鮑里尼首盤打得艱辛，一路落後不曾領先，最後以2比6讓出首盤。

進入第2盤形勢出現逆轉，重振士氣的鮑里尼連奪3局，而且卡雷茨科娃的非受迫性失誤明顯變多，雖然她一路追趕打成2比4，最終仍以2比6讓出第2盤。

到了決勝盤，兩人一路纏鬥形成3比3平手，狀況回穩的卡雷茨科娃於在第7局破發成功，她又乘勝追擊拿下第8局，雖然第10局兩度遭到對手化解賽末點，最後仍以6比4勝出，成功奪下溫網后冠。

卡雷茨科娃賽後表示：「剛才發生的事情感覺很不真實。這是我網球生涯中最美好的一天，也是我一生中最美好的一天。」

卡雷茨科娃曾於2021年法國網球公開賽勇奪后冠，如今又在溫網摘冠，拿下個人生涯第2座大滿貫賽單打冠軍。

她於本屆溫網一路過關斬將，先在第4輪直落二擊敗美國好手柯林斯（Danielle Collins），又於8強戰拍落前法網冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），然後在4強賽鏖戰3盤才擊倒2022年溫網冠軍芮芭奇娜（Elena Rybakina）。

除了2座大滿貫賽單打冠軍，卡雷茨科娃還坐擁7座大滿貫賽女雙冠軍，其中2座是在溫網拿下。1130714

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