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溫網》國際賭盤普遍看好 謝淑薇大滿貫混雙準備再奪冠

2024/07/14 06:59

謝淑薇（左）與傑林斯基。（取自謝淑薇臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽混雙決戰，台灣時間大約凌晨時分將在全英俱樂部中央球場開打，國際賭盤一面倒看好「台灣一姊」謝淑薇組合順勢攻頂，自今年初澳洲公開賽以來，笑擁大滿貫混雙第2座冠軍。

雖然溫網女雙4強惜敗無緣衛冕，謝淑薇攜手波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）已經混雙4連勝，決賽門票到手。元月在墨爾本公園硬地首度奪冠的第7種子「台波聯軍」，延續合拍以來默契，再接再厲問鼎草地大滿貫金盃，由於混雙決賽得在週日男單冠軍戰後才登場，屆時對決非種子的墨西哥人馬歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／岡薩雷斯（Santiago Gonzalez），小薇組合穩健出擊應有機會再添金喜。

謝淑薇／傑林斯基本賽季首度混雙合拍，澳網掄元、法網4強，溫網也連戰皆捷手感發燙，相較於爆冷殺出的墨國非種子，不論大賽經驗或臨場互補都居於上風，國際賭盤《Flashscore》賽前賠率開出小薇組合1 .40對比墨西哥人馬3.00，普遍預期近況甚佳的「台波聯軍」贏球 ，「百搭天后」小薇能否笑捧職業生涯第9座大滿貫金盃？答案即將揭曉。

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