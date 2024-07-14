溫網》重演去年老少決戰 喬科維奇、艾卡拉茲都要創造歷史

喬科維奇、艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕重演去年老少決戰戲碼，喬科維奇（Novak Djokovic）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）再度會師2024年溫布頓網球錦標賽男單壓軸秀，這場世代之爭最後不論誰勝出，都將創造歷史紀錄。

去年艾卡拉茲在中央球場後來居上，歷經4小時42分鐘史詩般5盤激戰，硬是扳倒喬科維奇，贏得職業生涯首座溫網冠軍，也終結37歲塞爾維亞老將在全英俱樂部的統治地位。這位21歲的西班牙新星，如今已經囊括2022年美網、2023年溫網，以及上月法國公開賽，四大賽決戰3勝0負，也是史上最年輕就橫掃硬地、草地和紅土這三種大滿貫場地的全能球星。

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精力充沛的第3種子，距離溫網綠茵二連霸、大滿貫第4冠，以及史上第6位同年內橫跨英吉利海峽，完成連奪法網、溫網的「海峽大滿貫」壯舉，都只差最後一場勝利，「贏得大滿貫很困難。顯然，從紅土變成草地，完全不同性質的比賽方式。」艾卡拉茲信心滿滿表示，這雖然是嚴苛的考驗，「但我想我已經準備好了！」

上月右膝才動關節鏡手術的喬科維奇，溫網草地神奇復出連戰皆捷，第十次挺進決賽的過程僅丟2盤，加上本季迄今一冠難求，讓他特別渴望為去年決戰失利報仇，若發揮經驗優勢成為賽史最年長贏家，就追平瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）在全英俱樂部「八冠王」紀錄，並締造網壇史上新高的大滿貫25冠。

「他已在這裡用一場激動人心的5盤大戰擊敗了我，我可不希望有比這更糟糕的事情。」喬科維奇與溫網衛冕者艾卡拉茲對戰紀錄，暫以3勝2負領先，老少再度龍爭虎鬥精彩可期，展望決賽這位「三巨頭」中依舊活躍的傳奇球星直言，很高興能在最大的舞台再次與接班人選對決，「屆時激戰難免，他是如此全能的年輕球星，我將在場上發揮出最好的能力來擊敗他。」

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