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溫網》名字與冠軍牆已故教練同列 克雷茲可娃淚流滿面

2024/07/14 07:00

看到溫網冠軍牆上已故教練名字，克雷茲可娃淚流滿面。（取自X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕克雷茲可娃（Barbora Krejcikova）歷經3盤激戰力退義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini），2024年溫布頓網球錦標賽女單封后，賽後在冠軍牆上看到已故教練諾弗娜（Jana Novotna）名字，更感動到淚流滿面，因為她終於實現師徒倆多年夢想。

28 歲的克雷茲可娃大爆冷門溫網奪冠，賽後領獎時特地向已在天堂的恩師致敬，「當我從青少年轉戰職業，一度陷入迷惘，不知道自己應該做什麼。她告訴我，我有潛力應該努力成為職業選手，這確實改變我的網球生活。」1998年溫網女單冠軍諾弗娜，2017年因癌症去世，享年49歲；至於原本WTA世界女單排名32的克雷茲可娃，如今則成為全英俱樂部史上排行第2低的冠軍。

克雷茲可娃透露，當初捷克同胞教頭不斷鼓勵她，要去贏得大滿貫，「我已在2021年巴黎實現這目標，如今更是難以置信的時刻，沒想到美夢成真，能跟上諾弗娜溫網封后腳步。」隨後溫網主席傑文絲（Debbie Jevans）帶著她，來到寫滿歷屆勝利者的冠軍牆，見到諾弗娜的名字時，克雷茲可娃當下掩面哭泣，久久不能自已，場面相當感人。
　
「我非常想念諾弗娜。看到我的名字出現在她旁邊牌子上，那真是非常激動人心的時刻。」克雷茲可娃直言，沒人相信她會進入溫網決賽，甚至贏得冠軍，「我想她會自豪，為了我和她的名字都在牆上非常興奮，溫布頓對她來說非常特別。」

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