MLB》賈吉敲第34轟締兩大超狂紀錄 洋基再勝金鶯龍頭競爭無勝差

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與金鶯爭奪美聯東區龍頭，「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第34轟，連續兩場升堂炸裂，洋基上演3轟煙火秀，再加上美聯新人王大熱門希爾（Luis Gil）投出6局7K失1分的優質先發，終場以6：1大勝金鶯取得2連勝，目前兩隊已無勝差，金鶯只以勝率0.600領先洋基的0.598。

洋基「法官」賈吉連續兩場開轟。（法新社）

洋基首局就給金鶯24歲右投G.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）迎頭痛擊，單局灌進4分，包括捕手威爾斯（Austin Wells）的右外野3分砲，金鶯在4局下追回1分，洋基5局上攻勢再起，索托（Juan Soto）和賈吉背靠背開轟，兩人的23轟和34轟雙雙出爐，助隊取得6：1領先。

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賈吉在明星賽前轟出34轟刷新隊史紀錄，在大聯盟歷史並列第7多，而這也是他對戰金鶯所敲的42轟，這也是他對戰球隊當中最多的。賈吉生涯出賽930場就累積291轟，比其他球員前1000場出賽還要來得多。

洋基火球新星希爾連續兩場繳出好投，今天先發6局飆7K失1分，被敲5支安打，另有1次保送，洋基終場以6：1大勝，他也收下本季第10勝；G.羅德里奎茲主投5局失6分，另有7次三振和1次保送，防禦率漲至3.88，苦吞本季第4敗。

賈吉此役4打數2安打，進帳1分打點，另有2次三振，打擊率升至0.308，目前以34轟和85打點領先全聯盟。

洋基火球新星希爾。（法新社）

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