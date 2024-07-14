MLB》MVP級賽季！大谷生涯200轟達陣 道奇主帥盛讚開轟效率驚人

大谷翔平敲出生涯200轟，成為日本史上第一人。（取自MLB推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今天達成生涯200轟里程碑，成為日本球員第一人，可惜球隊終場以9：11遭到老虎逆轉吞敗。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時談到大谷時盛讚，開轟效率令人驚訝，旅美7年就能達到200轟，讓人難以置信。

大谷翔平敲出生涯200轟，成為日本史上第一人。（美聯社）

大谷翔平前5場叩關生涯200轟都難產，今天對戰老虎在5局上敲出右外野陽春砲，本季第29轟出爐，生涯200轟達陣，大谷也成為史上第一位完成這項壯舉的日本球員。

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大谷翔平此役4打數敲出2支安打，包含1支三壘安打與1支全壘打，貢獻2分打點，另有3次保送和1次三振，還盜出本季第23盜，賽後打擊率為0.314，OPS（攻擊指數）1.037。由於耶利奇未達規定打席數，大谷目前暫居國聯全壘打和打擊雙冠王，69打點排名國聯第三。

道奇總教練羅伯斯賽後稱讚大谷翔平：「這真的令人難以置信，大谷能夠開轟又能夠盜壘，今年打出MVP級的賽季，他在大聯盟的時間這麼短，而且還沒有在小聯盟磨練過，這樣還能達成200轟，從這點來看，這是令人驚訝的效率，可惜最後無法用勝利來慶祝，讓人感到遺憾。」

羅伯斯坦言，他們曾經握有5分領先優勢，沒有理由輸掉這場比賽，球隊必須再做得更好才行，他認為今天打線的狀況沒問題，就是失掉太多分數。

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