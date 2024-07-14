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MLB》大谷翔平本季第29轟！生涯200轟成日本第1、道奇仍被說再見

2024/07/14 07:33

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平連續5場比賽挑戰生涯200轟失利，今天對上老虎終於達標，然而道奇最終仍在延長賽遭到老虎反咬，9：11遭到說再見，近6戰苦吞5敗。

大谷今首局首打席就敲出三壘安打，隨後靠著佛里曼（Freddie Freeman）的內野滾地球跑回本壘得分，幫助道奇先馳得點；然而老虎2局下還以顏色，大物基斯（Colt Keith）敲出適時二壘安打一棒反超，道奇陷入1：2落後。

道奇3局上靠著泰勒（Chris Taylor）在滿壘時選到保送追平，5局上再度輪到大谷當該局首名打者，逮中老虎先發蒙特羅（Keider Montero）的失投變速球，敲出右外野方向陽春砲，擊球初速107.8英哩，飛行距離373英呎。大谷本季第29轟與生涯200轟出爐，成為日本史上第一位達成大聯盟200轟的球員，也幫道奇要回3：2領先。

大谷6局上擊出內野滾地球再進帳1分打點，道奇6：4領先老虎，7局上K.赫南德茲（Kike Hernandez）再追加一發2分砲，佛里曼8局上也補上高飛犧牲打，道奇帶著9：4領先進入9局下，想不到被老虎單局灌進5分慘遭追平。10局下厄謝拉（Gio Urshela）敲出再見2分砲，道奇遭到逆轉說再見。

大谷翔平此役4打數敲出2支安打，包含1支三壘安打與1支全壘打，另外在10局上獲得對手敬遠保送，單場獲得2次保送，貢獻2分打點，攻下3分，吞下1K，賽後打擊率0.314，攻擊指數1.037。

大谷翔平。（法新社）

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