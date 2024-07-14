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MLB》慘！近3年只投20場 道奇火球男「紅髮梅伊」詭異傷勢又報銷

2024/07/14 09:01

梅伊。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，道奇火球男梅伊（Dustin May）在本週稍早進行了食道撕裂修復手術，確定本季報銷。

梅伊自去年進行右臂屈肌腱撕裂修復手術以來，本季尚未出賽。原定近日將開始進行復健，但根據消息人士透露，食道修復手術將使他在未來2個月內無法進行訓練，該傷勢並非參與棒球活動發生，而是梅伊因喉嚨和胃部疼痛尋求醫療幫助後，才進行手術。

26歲的梅伊擁有一手三位數火球，被認為是棒球界最具天賦投手之一，2020年縮水賽季投出代表作，本應在2021年賽季成為道奇輪值的重要戰力，想不到他遭遇手肘韌帶撕裂，必須接受TJ手術，因而錯過2021與2022年大部份賽季。

梅伊的手肘傷勢到2023年依未痊癒，他在2023年7月接受了屈肌腱手術，從2021年至2023年這3個賽季，梅伊僅先發出賽20場，投101局飆出98次三振，防禦率3.21，拿下7勝5敗。梅伊5年生涯僅累積191.2局，防禦率3.10。

道奇目前躺在傷兵名單的球員有先發投手山本由伸、畢爾勒（Walker Buehler）、克蕭（Clayton Kershaw）、斯漢（Emmet Sheehan）以及後援投手葛拉特羅（Brusdar Graterol）、凱利（Joe Kelly）與布雷瑟（Ryan Brasier）。王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也在傷兵名單中，但預計明星賽後就能歸隊，米勒（Bobby Miller）則在日前被下放3A。

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