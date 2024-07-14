奧運羽球》點名這兩人是奪金大熱門 中媒看衰戴資穎「身手不如以往」

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運羽球女單競爭激烈，南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲、台灣「戴博士」戴資穎和日本女將山口茜，以及西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）都是奧運女單金牌的熱門人選。中媒《北京青年報》撰文看衰戴資穎等人。

《北京青年報》撰文指出，陳雨菲和安洗瑩是巴黎奧運羽球女單項目的奪金大熱門，雖然陳雨菲對戰安洗瑩勝少敗多，但她日前在超級1000系列印尼公開賽決賽中擊敗對手封后，讓外界看到奧運衛冕希望，中媒認為兩人目前的整體實力勢均力敵，安洗瑩雖然年輕4歲，但26歲的陳雨菲也處於當打之年，如果兩人能在奧運金牌戰中交手，勝負主要取決於精神層面的東西。

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內文也指出，戴資穎、山口茜、瑪琳、何冰嬌等女子羽壇名將與上述兩人相比，綜合能力已處下風。戴資穎今年將迎來奧運生涯最後一舞，但先前因傷已經缺席多場世界羽聯賽事。對於小戴狀態，賴建誠透露，一切都是往好的方向走，「或許很難用百分之百的狀態去參賽，但會盡力做到最好。」

戴資穎日前表示，對奧運小組賽對手是誰沒多想，她認為，眼前最重要是努力練球並保持身體健康，進入奧運殿堂就發揮自己的特色，並減少失誤就有機會拿下勝利。

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