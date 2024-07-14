晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

奧運羽球》點名這兩人是奪金大熱門 中媒看衰戴資穎「身手不如以往」

2024/07/14 10:33

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運羽球女單競爭激烈，南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲、台灣「戴博士」戴資穎和日本女將山口茜，以及西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）都是奧運女單金牌的熱門人選。中媒《北京青年報》撰文看衰戴資穎等人。

《北京青年報》撰文指出，陳雨菲和安洗瑩是巴黎奧運羽球女單項目的奪金大熱門，雖然陳雨菲對戰安洗瑩勝少敗多，但她日前在超級1000系列印尼公開賽決賽中擊敗對手封后，讓外界看到奧運衛冕希望，中媒認為兩人目前的整體實力勢均力敵，安洗瑩雖然年輕4歲，但26歲的陳雨菲也處於當打之年，如果兩人能在奧運金牌戰中交手，勝負主要取決於精神層面的東西。

內文也指出，戴資穎、山口茜、瑪琳、何冰嬌等女子羽壇名將與上述兩人相比，綜合能力已處下風。戴資穎今年將迎來奧運生涯最後一舞，但先前因傷已經缺席多場世界羽聯賽事。對於小戴狀態，賴建誠透露，一切都是往好的方向走，「或許很難用百分之百的狀態去參賽，但會盡力做到最好。」

戴資穎日前表示，對奧運小組賽對手是誰沒多想，她認為，眼前最重要是努力練球並保持身體健康，進入奧運殿堂就發揮自己的特色，並減少失誤就有機會拿下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。