MLB》洋基明星鐵捕進傷兵名單！布總曝新秀「米飯哥」使用計畫

崔維諾進傷兵名單。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》報導，洋基明星捕手崔維諾（Jose Trevino）在昨天對上金鶯的比賽中滑壘造成左四頭肌拉傷，將進入10天傷兵名單，洋基也選擇從3A拉上25歲捕手納瓦瑞茲（Carlos Narvaez）。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，崔維諾今天會回到紐約，接受更進一步的檢查，以確定傷勢嚴重程度。由於崔維諾的受傷，本季已經獲得不少上場時間的威爾斯（Austin Wells）將會承擔本壘指揮官的重任。

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此外布恩也強調，無論崔維諾要缺陣多久，他不會打算讓新秀「米飯哥」萊斯（Ben Rice）蹲捕。萊斯在小聯盟以捕手出賽964局，一壘守了459局；然而來到大聯盟後，萊斯主要填補瑞佐（Anthony Rizzo）的空缺，在一壘守了166局，僅蹲捕過1局。

布恩也提到，儘管納瓦瑞茲過去未曾上過大聯盟，但球團仍對他表現印象深刻。「他在場上有很強的存在感，蹲捕技巧也很出色，進攻方面也有一定的力量。」布恩表示，他對納瓦瑞茲有信心，而儘管萊斯能蹲捕，但布恩仍沒有變更讓他守一壘的打算。

萊斯。（法新社）

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