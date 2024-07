MiLB》被美媒看好有機會明年上大聯盟！李灝宇未來之星替補亮相

李灝宇在未來之星明星賽替補亮相。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇入選今年未來之星明星賽美聯明星隊的內野手陣容,自2016年胡智為之後,睽違8年再度有台灣人入選,更是台灣史上第14人。而今天未來之星明星賽,李灝宇以代打上陣,擊出滾地球出局。

21歲的李灝宇為老虎農場新秀第15名,本季在2A出賽73場,繳出12轟、49打點、13次盜壘,打擊三圍為.296/.365/.505,OPS(整體攻擊指數)為0.870,優異表現獲得青睞,生涯首度入選未來之星明星賽,也是本屆唯一亞洲選手。

請繼續往下閱讀...

今賽前老虎轉播單位《Bally Sports Detroit》記者湯普森(Trevor Thompson)也特別提到李灝宇與另一位老虎農場目前排名第1名、百大第10名的大物克拉克(Max Clark)。值得一提的是,克拉克是老虎去年選秀的探花,曾入選U18世界盃美國隊,冠軍戰對台灣隊有出色發揮。

Trevor Thompson joins Tigers LIVE to tell us about prospects Max Clark and Hao-Yu Lee, who will play in the Futures Game. He spoke with Justyn-Henry Malloy and Colt Keith about their Futures Game experience last year.#RepDetroit@iamtrevort | @jhenmalloy | @coltkeith3 pic.twitter.com/GIYk9NZ1zB