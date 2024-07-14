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MiLB》被美媒看好有機會明年上大聯盟！李灝宇未來之星替補亮相

2024/07/14 11:29

李灝宇在未來之星明星賽替補亮相。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇入選今年未來之星明星賽美聯明星隊的內野手陣容，自2016年胡智為之後，睽違8年再度有台灣人入選，更是台灣史上第14人。而今天未來之星明星賽，李灝宇以代打上陣，擊出滾地球出局。

21歲的李灝宇為老虎農場新秀第15名，本季在2A出賽73場，繳出12轟、49打點、13次盜壘，打擊三圍為.296/.365/.505，OPS（整體攻擊指數）為0.870，優異表現獲得青睞，生涯首度入選未來之星明星賽，也是本屆唯一亞洲選手。

今賽前老虎轉播單位《Bally Sports Detroit》記者湯普森（Trevor Thompson）也特別提到李灝宇與另一位老虎農場目前排名第1名、百大第10名的大物克拉克（Max Clark）。值得一提的是，克拉克是老虎去年選秀的探花，曾入選U18世界盃美國隊，冠軍戰對台灣隊有出色發揮。

湯普森指出，老虎本季有2名新秀登上大聯盟，分別為亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）與基斯（Colt Keith），而這2人去年也都有參與未來之星明星賽，因此湯普森也看好，李灝宇和克拉克今年在未來之星，明年就有可能像亨利馬洛伊與基斯一樣，在大聯盟賽場亮相。

而李灝宇此役直到5局上才取代先發的白襪大物C.蒙哥馬利（Colson Montgomery）上場代守三壘，5局下迎來唯一一次的打席，可惜李灝宇在2出局一、三壘有人時未能建功，敲出游擊滾地球出局。終場國聯以6：1擊敗美聯，單場MVP則由開轟的紅人大物三壘手克里爾（Cam Collier）拿下。

另外，根據數據顯示，李灝宇在這場比賽中的揮棒時速，被測到為77英哩（約123.9公里），與其他5人並列第3快，78英哩則有4人，最快則是守護者大物捕手瓦拉斯奎茲（Ralphy Velazquez）的79英哩。

李灝宇在未來之星明星賽替補亮相。（法新社）

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