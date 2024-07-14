哈連盃》張峻瑋先發飆154公里 台灣勝西班牙

張峻瑋。（取自棒協官方臉書）

〔中央社〕U23世界盃棒球賽培訓隊參加荷蘭哈連盃棒球賽，昨晚首戰與西班牙交手，張峻瑋6.1局失1分優質先發，飆速154公里，率隊以2比1搶下首勝。

U23世界盃棒球賽培訓隊移地訓練、以賽代訓，先赴美國與NCAA明星隊打交流賽，接著參加捷克棒球週賽事，第3站赴荷蘭打哈連盃國際棒球邀請賽，哈連盃總計6支球隊參賽，包括台灣、日本、荷蘭、美國、義大利及西班牙。

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培訓隊台灣時間昨晚首戰與西班牙隊交手，派出火球男張峻瑋先發，張峻瑋開賽連抓5個出局數，2局上2人出局後被敲出安打，守備幫忙抓到盜壘跑者、沒讓對手延續攻勢。

張峻瑋3局上雖有被敲出安打、投出2次保送，但沒有失分，5局上1人出局後因為隊友失誤讓對手上壘，但及時回穩，7局上續投有狀況，被首名打者敲出安打、投出觸身球保送，1人出局後再被敲出安打退場。

培訓隊換上陳品宏接替登板，被敲安打、失掉1分，這1分要算在張峻瑋身上，陳品宏及時回穩、沒有擴大失分危機。

張峻瑋總計投6.1局，被敲出5支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速約154公里、奪下勝投；陳品宏中繼投0.2局被敲出1支安打、無失分；王宇傑後援登板投2局、沒被敲出安打，投出3次三振，無失分，有救援成功。

培訓隊3局下有得分攻勢，1人出局後靠著失誤上壘，再靠著保送、范育銓適時安打送回第1分，2人出局後楊閔貽補上安打，替球隊多添1分保險分。

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