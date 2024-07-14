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MLB》老鬼準備回歸！道奇塞揚強投克蕭超殺 3A復健賽3局飆5K無安打

2024/07/14 12:45

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇的先發輪值戰力近期受到傷病困擾，不過或許很快就有一名大將即將回歸。36歲的塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）今在3A進行復健賽，主投3局狂飆5K沒有失分，且沒有被敲出任何安打。

克蕭在休賽季動了左肩手術，3月初被球隊放進60天傷病名單，目前持續努力重返賽場。克蕭先前在6月19日時於1A投過首次復健賽，投3局送出5K、1BB，被敲2安失1分。賽後克蕭肩膀有些痠痛，經過MRI檢查後重新被分配到3A進行復健賽。

克蕭今天在3A面對教士，先發主投3局用38球有23顆好球，僅送出1次保送，飆出5次三振，且沒有被敲出安打。根據《Baseball Savan》數據顯示，克蕭此役的直球均速為90.5英哩，最快來到91.5英哩，另製造8次揮空，2次為速球，5次為滑球，1次為曲球。

克蕭賽後表示，自己今天狀況不錯，也有達到設定目標的3局，也希望接下來將局數往上增加。他也直言很高興能夠回到場上，儘管球威與某些部分還有待進步，但整體而言，這場比賽展現出很多正面跡象，也期望接下來能夠往4局、50球邁進。

克蕭。（取自道奇X）

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