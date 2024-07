MLB》醒了！低迷的台美混血強打雙響灌6打點 還賞對手超難堪紀錄

卡洛爾單場雙響砲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今以12:2毒咬藍鳥,奪下4連勝,近14戰拿下10勝。陣中台美混血強打卡洛爾(Corbin Carroll)今天重拾去年超強身手,上演單場雙響砲,一人海灌6分打點,創下個人生涯單場打點新高。

23歲的卡洛爾去年新人年表現技驚四座,不僅入選明星賽,還勇奪國聯新人王,同時也是響尾蛇睽違22年挺進世界大賽的功臣之一。然而本季他成績大幅下滑,今天賽前92場出賽,打擊三圍僅.210/.297/.316,攻擊指數0.613,累積3轟、26分打點。

不過今天卡洛爾總算回神,他在7局下逮中藍鳥後援投手帕普(Zach Pop)的高角度93.9英哩卡特球,敲出左外野方向的3分砲;8局下錦上添花,這回棒打前藍鳥大物皮爾森(Nate Pearson)98英哩的紅中速球,扛出中、右外野方向2分砲,上演單場雙響砲。

卡洛爾此役4打數2安打都是全壘打,還打出1支高飛犧牲打,單場貢獻6分打點,另選到1次四壞保送,賽後打擊三圍上升至.213/.300/.335,攻擊指數0.635,本季累積5轟、32分打點。若卡洛爾下半季能夠持續加溫,對響尾蛇鐵定是一大喜訊。

根據加拿大體育媒體《TSN》指出,卡洛爾成為對戰藍鳥單場敲出第2多打點的開路先鋒,第一名則是貝茲(Mookie Betts)於2017年所創下的單場8分打點紀錄,卡洛爾儼然成為全新「藍鳥殺手」。

