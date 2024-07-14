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MLB》醒了！低迷的台美混血強打雙響灌6打點 還賞對手超難堪紀錄

2024/07/14 13:24

卡洛爾單場雙響砲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今以12：2毒咬藍鳥，奪下4連勝，近14戰拿下10勝。陣中台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）今天重拾去年超強身手，上演單場雙響砲，一人海灌6分打點，創下個人生涯單場打點新高。

23歲的卡洛爾去年新人年表現技驚四座，不僅入選明星賽，還勇奪國聯新人王，同時也是響尾蛇睽違22年挺進世界大賽的功臣之一。然而本季他成績大幅下滑，今天賽前92場出賽，打擊三圍僅.210/.297/.316，攻擊指數0.613，累積3轟、26分打點。

不過今天卡洛爾總算回神，他在7局下逮中藍鳥後援投手帕普（Zach Pop）的高角度93.9英哩卡特球，敲出左外野方向的3分砲；8局下錦上添花，這回棒打前藍鳥大物皮爾森（Nate Pearson）98英哩的紅中速球，扛出中、右外野方向2分砲，上演單場雙響砲。

卡洛爾此役4打數2安打都是全壘打，還打出1支高飛犧牲打，單場貢獻6分打點，另選到1次四壞保送，賽後打擊三圍上升至.213/.300/.335，攻擊指數0.635，本季累積5轟、32分打點。若卡洛爾下半季能夠持續加溫，對響尾蛇鐵定是一大喜訊。

根據加拿大體育媒體《TSN》指出，卡洛爾成為對戰藍鳥單場敲出第2多打點的開路先鋒，第一名則是貝茲（Mookie Betts）於2017年所創下的單場8分打點紀錄，卡洛爾儼然成為全新「藍鳥殺手」。

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