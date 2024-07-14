晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運》法體育部長游塞納河親驗水質  總統、巴黎市長何時下水？

2024/07/14 13:13

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉與帕奧鐵人三項選手漢坎昆特一起跳下塞納河游泳。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運倒數計時，為了親自證明水質沒問題，法國體育部長親自跳下塞納河游泳，希望能掃除外界疑慮。

巴黎奧運的鐵人三項游泳以及公開水域游泳（馬拉松游泳）預計7月26日至8月11日於塞納河登場，不過屆時水質是否能達標，一直是外界關注焦點，46歲的法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）近日就在巴黎市政府宣布水質已經連續12天達標後，在電視台「BFMTV」獨家拍攝下，與帕奧鐵人三項選手漢坎昆特（Alexis Hanquinquant）一起跳下塞納河游泳。

《法新社》指出，雖然歐迪亞-卡斯特拉要下水時滑了一跤，不過仍成功搶了宿敵、法國市長伊達戈（Anne Hidalgo）的鋒頭，畢竟兩人的關係是出了名的差。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及巴黎市長伊達戈先前曾承諾會在奧運前下水，報導指出，伊達戈表示，若水質沒問題，會在本月17日在塞納河游泳，總統馬克宏則尚未宣布。法國近日在國會改選後，政局更加動盪，巴黎奧運又近在呎尺，也讓他可謂蠟燭多頭燒。

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉與帕奧鐵人三項選手漢坎昆特一起跳下塞納河游泳。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。