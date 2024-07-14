奧運》法體育部長游塞納河親驗水質  總統、巴黎市長何時下水？

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉與帕奧鐵人三項選手漢坎昆特一起跳下塞納河游泳。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運倒數計時，為了親自證明水質沒問題，法國體育部長親自跳下塞納河游泳，希望能掃除外界疑慮。

巴黎奧運的鐵人三項游泳以及公開水域游泳（馬拉松游泳）預計7月26日至8月11日於塞納河登場，不過屆時水質是否能達標，一直是外界關注焦點，46歲的法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）近日就在巴黎市政府宣布水質已經連續12天達標後，在電視台「BFMTV」獨家拍攝下，與帕奧鐵人三項選手漢坎昆特（Alexis Hanquinquant）一起跳下塞納河游泳。

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《法新社》指出，雖然歐迪亞-卡斯特拉要下水時滑了一跤，不過仍成功搶了宿敵、法國市長伊達戈（Anne Hidalgo）的鋒頭，畢竟兩人的關係是出了名的差。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及巴黎市長伊達戈先前曾承諾會在奧運前下水，報導指出，伊達戈表示，若水質沒問題，會在本月17日在塞納河游泳，總統馬克宏則尚未宣布。法國近日在國會改選後，政局更加動盪，巴黎奧運又近在呎尺，也讓他可謂蠟燭多頭燒。

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉與帕奧鐵人三項選手漢坎昆特一起跳下塞納河游泳。（美聯社）

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