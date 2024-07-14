MLB》不完美中的完美！洋基火球新星連2場好投 1細微調整成振作關鍵

希爾。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以6：1擊敗金鶯，目前兩隊爭國美東龍頭已無勝差。而洋基火球新星希爾（Luis Gil）今天主投6局被打5支安打，送出7次三振與1次保送，僅失掉1分，優質先發進帳本季第10勝，防禦率降至3.17，賽後總教練布恩（Aaron Boone）更透露他近期回穩的關鍵。

希爾近2場先發投12局只失1分，揮別「爆爆樂」陰霾，連續2場先發都繳出好投。總教練布恩賽後表示，希爾並沒有完全主宰比賽，但他依然有效地控制局面，而這得歸功於他更進步的滑球，「這說明了當他不完美時，他仍然能繳出多麼棒的表現。」

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布恩指出，希爾在幾週前改變了滑球的握法，「我們看到了效果。這絕對是對他有幫助的一個球路。」而希爾也表示，「不會再有那種不小心滑掉的感覺，投起來很舒適。」捕手威爾斯（Austin Wells）也認為，希爾已經擁有一手火球，滑球則是他另一項優質武器。

布恩透露，希爾和投手教練布雷克（Matt Blake）進行了一些投球機制上的調整，「他上一場比賽非常符合我們前兩個月看到他的表現，他在第一局就找到了自己的投球節奏，速球投得很到位，這一切都是因為投球姿勢的關係。」

被問及先前低潮是否會對自己能否重拾狀態感到擔憂，希爾直言，「不管是哪種運動的運動員，有些時候事情不會按你希望的方式發展，當你有如此經歷的時候，你必須更加相信自己，保持堅強。」布恩也強調，希爾在明星賽前連續2場好表現是「好兆頭」，期盼他能更加茁壯。

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