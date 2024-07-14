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奧運羽球》BWF出包影響各國男雙備戰 李洋談麟洋配目前狀況

2024/07/14 14:55

羽球男子雙打「麟洋配」 王齊麟、李洋。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運男雙賽事因世界羽聯（BWF）積分計算出包，導致可能多出一組男雙參賽，目前尚未抽籤。這樣的情況也影響台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟備戰，李洋不諱言，這確實影響很大，無論是備戰還是之後比賽，多打一場變數又更多。

巴黎奧運男雙原本有16隊男雙參賽，分為4組，但因BWF記分計算錯誤，結果可能有17隊參賽，導致其中一組是5隊，屆時小組賽得多打一場比賽。但由於爭議頗大，目前國際體育仲裁法庭將召開公聽會，廣納大家意見，才會進行抽籤。

對於目前狀況，王齊麟先發表達不滿，他在社群媒體上寫下，「積分分數算錯關我屁事？自己捅的簍子自己處理好嗎，原本16組變17組，小組賽多打的那組認衰？抽籤還延後？雞X咧，到底要多兩光。」

李洋今天在接受訪問時苦笑說：「兩次參加奧運都不太順利，上一屆是延期，這屆卻碰上可能多一組對手。」他不諱言，這樣的情況影響很大， 「雖然可能每組男雙碰到的狀況都一樣，但大家需要準備、調整的時間不同，現在若無法知道對手，最後這1週準備也必須跟著調整。」

原定羽球代表隊在籤表出爐後將進行模擬賽，但李洋透露，因為這次抽籤問題，計畫有些改變，「現階段我們只能按照之前訓練計畫準備，並加強比較弱的地方。原本可以先知道對手，預先模擬，現在方向改變，雖然心情影響也不小，無論如何先專注在自己訓練。」

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