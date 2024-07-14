中職》張肇元值千金致勝安！魔鷹登上澄清湖洋砲歷史全壘打王

張肇元擊出內野安打1分打點,魔鷹回本壘得分。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹今靠張肇元在7局代打擊出值千金的致勝安打，加上重砲魔鷹開轟跑回3分，助隊以5：4擊敗樂天桃猿避免被橫掃，下半季在澄清湖球場首度開胡。

台鋼3局靠一壘手失誤上壘，接著魔鷹強勁球再製造三壘手失誤攻下1分，藍寅倫在一二壘有人擊出適時二壘安打，單局猛攻3分大局。樂天先發投手黃子鵬總計5局失掉4分，有3分是非自責。

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台鋼先發投手陳柏清前4局無安打，5局才被馮健庭擊出二壘安打，單局失掉1分，雖然魔鷹5局下開轟又扳回一城，但樂天在6局追加攻勢，開局連續4名跑者上壘靠暴投和朱育賢高飛犧牲打攻下2分。

前6局1分差領先的台鋼在7局上攻佔三壘，二壘手林家鋐卻發生接球失誤，讓樂天跑回追平分。7局下，台鋼靠魔鷹二壘安打再開啟攻勢，張肇元在2出局代打擊出值千金的適時安打，送回超前分。

魔鷹今天擊出本季在澄清湖的第10轟，追平前統一獅布雷的洋砲紀錄，只要再敲1轟，將獨居澄清湖最多轟的洋砲。

魔鷹追平布雷，成為澄清湖最多轟的洋砲。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹系列賽前2戰都輸給樂天，在澄清湖球場吞下4連敗，今天總算中斷連敗，下半季首度在澄清湖開胡。

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