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中職》林益全火力加溫 生涯2000安倒數中

2024/07/14 16:29

林益全。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅林益全最近打擊火力加溫，連續兩場打出雙安，包括本季第1支全壘打，生涯安打數來到1987，2000安里程碑已進入射程中。林益全表示，在2000安即將達成的時候，也更加珍惜穿著球衣的每一天。

林益全季初只打1打席就下二軍，6月8日才回到一軍，但是到7月6日止打擊率只有0.120，最近則是連3場安打，11打數擊出5支安打，打下8分打點，即將繼張泰山和彭政閔，成為中職史上第3個2000安打者，林益全還有209支全壘打，2000安加200轟則是史上第2人，之前只有張泰山達成。

林益全表示，最近固定出賽，和投手對決的感覺越來越好，只要能持續穩定出賽，有信心在短期內完成2000安里程碑。

林益全從新人球季起連續13年單季百安，至2021年已累積1828支安打，但是從2022年起出賽機會減少，減慢了達成2000安的速度。

38歲的林益全表示，這幾年身體和打擊狀況並沒有差太多，可能是剛好碰到球隊進行新陳代謝，導致不再能固定出賽，所以也更珍惜穿著球衣的每一天，只要能上場就要把握機會，幫助球隊贏球。不過，看著昨天41歲生日的陳鏞基本季的好表現，40歲的胡金龍昨天達成生涯1200安，林益全不禁笑說：「我還年輕，不能把年紀當藉口。」

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