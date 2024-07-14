MLB》大谷將突破亞洲最高障礙！ 韓媒苦嘆：秋信守16年累積崩解

大谷翔平今天敲出本季第29轟，大聯盟生涯第200轟。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊大谷翔平在今天敲出大聯盟生涯第200轟，韓媒也相當關注大谷翔平的全壘打紀錄，撰文直言，他有機會在今年就超越南韓巨砲秋信守，成為大聯盟亞洲全壘打王。

大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第200支全壘打，本賽季專心擔任打擊的大谷翔平狀態絕佳，目前以29轟續居國聯全壘打王，打擊率3成14暫居打擊王（釀酒人耶利奇（Christian Yelich）打席再度不足掉出榜單），攻擊指數1.037，被看好能以指定打擊身分奪下MVP。

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今天大谷翔平在敲出大聯盟第200轟後，受訪表示下一個目標就是突破南韓巨砲秋信守的亞洲球員在大聯盟累積的218轟紀錄。韓媒《MHN Sports》提到，以現在大谷翔平的開轟速率，預計本季就會打破亞洲人在大聯盟的全壘打紀錄。秋信守16年的累積，大谷翔平只花7年就可能成為新紀錄的持有者。秋信守花16年才築起的高牆，可能會在短時間內崩解。」

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