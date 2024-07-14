NBA》除柯瑞外都能賣？ 勇士主帥受訪談球隊交易策略

柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今年休賽季雖然交易風聲頻傳，但至今只迎來希爾德（Buddy Hield）、莫爾頓（De'Anthony Melton）及安德森（Kyle Anderson）等角色球員的加盟，對此總教練柯爾（Steve Kerr）受訪談到對於陣中多位球員都捲入交易傳聞的看法。

柯爾在接受舊金山地方電台《95.7 The Game》談到近年極力培養的新星庫明加（Jonathan Kuminga）也可能被交易時表示:「在聯盟中只有非常少數的球員不會被放上交易談判桌，像柯瑞（Stephen Curry）就不會被拿來談判，但除此之外所有人都可能成為談判的一部分。」

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從這段發言可以看出勇士將在接下來這段時間繼續尋求交易，但假使他們的潛在目標馬卡南（Lauri Markkanen）在8月6日與爵士續約的話，那麼勇士就必須等到新球季交易截止日時才能換得馬卡南，如果延後一天甚至更晚才續約更會直接導致馬卡南下個賽季都無法被交易，在僅剩半個多月馬卡南就有資格提前續約的狀況下，留給勇士的時間已經不多了。雖然先前有傳言指出勇士與爵士雙方談判最大的分歧點在於包裹內是否有波傑姆斯基（Brandin Podziemski），但由於目前不只一隊有意爭取馬卡南，雙方之間的談判應該遠比想像中來得更為複雜。

對於勇士來說，雖然當前陣容深度已經比上個賽季來得更好，但在西部各隊也都做出補強且球隊每年的目標都是爭取季後賽甚至希望奪冠的情況下，勇士當前的陣容恐怕並不足以完成目標，在浪花兄弟解體後，勇士接下來該如何利用現有資產圍繞柯瑞重新打造出一組可以奪冠的陣容將成為制服組的一大考驗。

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