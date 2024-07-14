PLG》會接任聯盟會長嗎？陳建州：不需職稱也可以做事

陳建州。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG聯盟宣布會長張嗣漢、執行長鄭偉柏請辭，相關職務由副會長陳建州暫代，陳建州受訪感謝兩人對聯盟的付出，對於是否會接任會長，則回應自己不需要任何角色，也能做事、繼續推廣籃球。

PLG休賽季面臨球隊出走，只剩富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人，另加入原屬T1的台鋼獵鷹，將以4隊展開新球季，今再傳出人事動盪，會長張嗣漢、執行長鄭偉柏同時請辭，職務由副會長陳建州暫代。

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陳建州今感謝會長張嗣漢這段時間對聯盟的付出，表示對方身為好市多亞洲區總裁，工作本身就已相當繁重，時常往返美國、亞洲，仍花很多時間在聯盟上，對此非常感激，「他一直是我很敬重的大哥，也是我很尊敬的企業家，這段期間帶給台灣籃球很多幫助，很開心有短暫合作的機會，感謝他與鄭偉柏執行長對PLG的貢獻。」

新任會長及執行長聯盟將召開常務理事會決定，陳建州表示，自己目前沒有太多情緒，就是繼續帶著夥伴以及4支球團往前衝，畢竟元年時期也是從零開始、慢慢建立一磚一瓦，對於聯盟規章都已相當熟悉。會長及執行長人選就按照程序選出，還是得準備新球季、海外的比賽。

是否可能接任會長？陳建州回應，自己沒有想過任何角色，「我不需要職稱還是可以做事，我還是會出現在球場，透過社群推廣籃球，我從來沒有停止過推廣籃球這件事，所以就是持續努力、保有熱情，把這個聯盟顧好。」

對於會長張嗣漢、執行長鄭偉柏請辭聲明事先在網路上曝光，陳建州則說「是內部文件流出」，指出這是兩人先前發給上季PLG聯盟6支球團的請辭聲明。

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