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瓊斯盃男籃》日本逆轉美國開胡 主帥睽違15年來台透露此次目標

2024/07/14 19:02

日本隊拿下首勝。（籃協提供）（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組今進行第2天賽事，日本隊以67：63逆轉美國，搶下本屆首勝，日本隊總教練網野友雄也分享此次率隊來台的目標。

美國隊此次以來台的球隊為「Future Sports」，昨以以69：65力退澳洲拿下首勝，日本隊昨在首戰20分差不敵台灣藍隊，今要力拚首勝。

日本隊首節外線9投0中，陷入11：20落後，美國隊次節維持領先幅度，打完上半場取得34：25的優勢，迪米特里厄斯（Thomas Demetrius）、古茲曼（Jonathan Guzman）各貢獻8分，日本隊得分最佳的是皆來自白鷗大學的佐伯崚介、佐藤涼成的5分。

日本隊易籃後提高防守強度，逼出美國隊不少失誤，在明治大學武藤俊太朗單節獨得7分、木林優貢獻6分帶領之下，打出23：14的攻勢，雙方以48：48平手進入決勝節。末節雙方持續激戰，日本隊混血好手哈波（John Lawrence Harper Jr.）的三分打幫助球隊取得66：63領先，接下來黑川虎徹2罰1中，日本隊終場以4分差帶走勝利。

佐藤涼成拿下日本隊最高13分，武藤俊太朗11分次之，哈波與木林優都拿下8分。美國隊方面，迪米特里厄斯拿下全隊最高14分，艾略特貢獻12分。

日本隊總教練網野友雄賽後指出，今天團隊上半場無論在體力、火力都屬於劣勢，半場有跟球員強調要提升防守強度、發揮體力優勢盡量跑起來，也收到效果。

網野友雄曾在2009年第31屆瓊斯盃以日本隊球員身份來台，目前為白鷗大學主帥的他，此次以教練身份再度來到瓊斯盃，他說因為曾經來台比賽，知道在這裡可以與其他國家選手交流，這些經驗對球員而言相當重要。

國家隊主力即將征戰巴黎奧運的日本隊，此次瓊斯盃陣容以大學生為主，網野友雄透露，日本國內籃球風氣盛行，不僅職籃、國家隊受到矚目，整個籃球界都受到相當多的關注，此次陣容雖以大學生為主，但都可能成為未來國家隊代表，與他國交流的經驗對球員而言相當重要。

網野友雄指出，昨天對上台灣藍隊時，在球場感受到相當好的氣氛，看得出台灣球員與觀眾都非常享受比賽，這次帶兵的目標就是希望這批年輕的球員每場比賽都可以發揮實力，目標就是盡全力搶下每一場勝利。

日本隊主帥網野友雄（右2）。（記者盧養宣攝）

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