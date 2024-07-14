瓊斯盃男籃》30分差痛宰阿聯 台灣白奪本屆首勝

台灣白莫巴耶拿下全隊最高21分。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今進入第2天賽事，台灣白隊靠著莫巴耶21分、吳志鍇飆進4顆三分球，以89：59痛宰阿聯，成功搶下本屆首勝，明天將休兵一天。

白隊昨在首戰意外不敵馬來西亞，今要力拚開胡，此役依舊靠政大外籍生、富邦新科狀元莫巴耶帶領球隊攻勢，首節一人豪取10分，幫助台灣白隊取得20：18些微優勢。

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次節雙方依舊你來我往，宋昕澔、江均輪流輸出，上半場打完白隊以40：38領先，唯一得分超過雙位數的是莫巴耶的12分，阿聯則以迪克森（Demarco Dickerson）14分最佳。

台灣隊易籃後在王律翔、吳志鍇輪番得手下拉出一波11：0的攻勢拉開差距，被阿聯連拿6分追到只剩3分差後，吳志鍇、莫巴耶在外線開火，帶動球隊擴大分差，台灣隊以16分領先進入決勝節，末節加足火力，打出23：9的攻勢，以30分差拿下勝利。

莫巴耶拿下全隊最高21分，吳志鍇外線7投4中貢獻16分，宋昕澔挹注11分，王律翔拿下9分。

台灣白對阿聯台灣白張家禾（中）帶球上籃，阿聯球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣白宋昕澔（右）。（記者王藝菘攝）

陳力生。（記者王藝菘攝）

台灣白隊游艾喆（中）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

台灣白隊游以89比59戰勝阿聯隊。（記者王藝菘攝）

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