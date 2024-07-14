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中職》味全靠不死三振1：0險勝兄弟 葉君璋：真的好刺激喔！

2024/07/14 20:20

味全龍艾璞樂。（味全龍提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍今天與中信兄弟大演投手戰，兩隊靠1次不死三振分出勝負，味全在艾璞樂先發7局無失分帶領下，即便擊出4支安打比對手還少2支，仍以1：0險勝兄弟，克迪投8局僅失1分卻承擔敗投。

味全僅擊出4支安打，有2支集中在4局上開局，克迪連拿2出局後雖讓張祐嘉揮空三振，捕手高宇杰卻沒能擋下形成不死三振，味全趁機攻下全場唯一的分數，第8、9局各派徐若熙、陳冠偉雖都有狀況，最終都以三振結束該局守成。

「真的好刺激喔！」總教練葉君璋指出，兩隊投手這場表現真的太好，都能有效壓制對方攻勢，艾璞樂雖在二軍待滿15天剛回來，賽前很認真與捕手全浩瑋討論比賽策略，「他每場比賽都投得很用心，也確實有愈投愈好的感覺。」

葉君璋表示，這場確實沒有什麼攻勢，唯一的分數還不是靠安打拿到，但比賽有時候就是這樣，郭天信演出2次美技撲接更是關鍵，守備上每個人都很到位，「投手壓制住，守備守得好，然後就等1個機會，我們現在就是這樣。」

味全龍郭天信兩度演出飛撲美技沒收安打。（味全龍提供）

葉君璋也稱讚克迪的投球很有壓制力，他認為，味全只打出4支安打，可能因為是首次對上，打者對他非常陌生，下次交手應會做出調整。艾璞樂單場10Ｋ、克迪單場8Ｋ都創生涯新高，本週調往牛棚的徐若熙拿到生涯首次中繼成功。

味全龍艾璞樂。（味全龍提供）

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