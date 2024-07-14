排球》曾祥銘領軍中原男排奪社會男子組冠軍 藍鵲封后王艾仕收MVP

社會男子組MVP劉紹宇。（亞瑟士盃提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕2024年亞瑟士盃排球錦標賽總決賽，今於在輔仁大學中美堂進行，今年共吸引全台283組隊伍報名，現場更湧入近2000位觀眾共襄盛舉，場面熱鬧非凡。經過整天的激烈賽事，社會男子組由中原男排奪下，社會女子組由藍鵲拿下勝利；社會男、女組MVP分別由中原男排劉紹宇及藍鵲王艾仕獲得。

最受矚目的社會男子組冠軍戰賽事由德祐生技對上中原男排，第一局由德祐生技以穩健防守暫時領先，第二局中原男排則以強力攻擊接連得分，拿下勝利。第三局開盤雙方展開拉距，中原男排靠著陣中舉球員劉紹宇穩定軍心，搭配主攻手曾祥銘積極進攻，接連搶分，最終拿下社會男子組總冠軍。季軍及殿軍則由中原校友及交通大學作收。

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受到現場觀眾熱烈應援的社會女子組由上屆冠軍藍鵲對上高中強權內湖高中，藍鵲開局火力猛烈，以王艾仕為中心接連得分；而內湖高中則展現優異的防守，不放棄每一球，最終藍鵲仍憑藉豐富球技經驗，以直落二完成二連霸心願。季軍則為台灣師大，殿軍為好運撲撲球。

大專男子組由中國醫大再次拿下總冠軍，亞軍為中央大學，嘉南藥大及東華大學分別作收季軍、殿軍。大專女子組則是由台南大學拿下總冠軍，國北護取得亞軍；而季軍戰則由台灣體大勝出，北市大作收殿軍。

中原大學奪社會男子組冠軍。（亞瑟士盃提供）

藍鵲奪社會女子組冠軍，MVP為王艾仕。（亞瑟士盃提供）

藍鵲奪社會女子組冠軍。（亞瑟士盃提供）

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