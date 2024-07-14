桌球》「3洪爆發」!智淵桌球館小將洪哲硯奪下香港站U15男單冠軍

郭冠宏在U19男單決賽不敵日本的坂井雄飛，屈居亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕來自智淵乒乓球館的14歲小將洪哲硯，今晚在WTT香港青少年挑戰賽U15歲組男單決賽，以3:2力退日本新生代好手岩井田駿斗，這也是他繼5月波蘭的弗瓦迪斯瓦沃沃青少年挑戰賽之後，今年第2座U15單打冠軍。

值得一提的是，今年香港青少年挑戰賽「洪家班」搶盡鋒頭，昨天洪敬愷和洪秉裕分別摘下U17、U13歲組男單冠軍，今天由洪哲硯接棒奪下U15冠軍。

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洪哲硯出身桌球名門，爸爸洪志明、媽媽陳佳惠都曾入選成人國手，他小學一年級就在爸爸的啟蒙下走上桌球路。

為了精進球技，洪哲硯在升小六的暑假毅然決然南下高雄，拜入智淵乒乓球館門下，經過3年的淬鍊，今年在U15國手排名賽勇奪第一名。

洪哲硯昨天在U17男單16強戰以2:3敗給最後奪冠的洪敬愷，今天在U15賽事捲土重來，他從16強起連續以直落三解決南韓李泫澔、泰國普利察亞及林晉霆。

洪哲硯決賽面對昨天獲得U17男單亞軍的岩井田駿斗，雙方前4局以8:11、11:8、11:8、5:11不分軒輊。決勝局，洪哲硯展現韌性，在6:8落後下連追4分逆轉戰局，最終以11:9險勝，也報了今年亞青團體賽2:3落敗的一箭之仇。

U19男單賽事，台南小將郭冠宏從8強賽起連續解決鈴木柊平、小野泰和兩名日本好手，殺進決賽。日本亞青國手坂井雄飛則先後以3:1擊退洪敬愷、張佑安兩名台灣成人國手，挺進冠軍戰。

壓軸的決賽，郭冠宏雖以11:6先馳得點，但隨後以8:11、10:12、7:11連丟3局，屈居亞軍。

U11歲組男單決賽則上演「台灣內戰」，最終吳沅鍇以3:1後來居上擊敗陳宥辰，拿下冠軍。

洪哲硯擊退日本好手岩井田駿斗，奪下U15男單冠軍。（取自WTT官網）

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