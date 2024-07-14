日職》日本最強矛盾對決！ 火腿万波中正超狂雷射肩助殺國家隊快腿（影音）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天日本火腿以3：1擊敗太平洋聯盟龍頭軟銀鷹，其中火腿外野手万波中正的雷射肩助殺快腿周東佑京，更被日媒譽為「日本最強的矛盾對決」。

日本火腿今天推出強投伊藤大海先發，他主投7局被打6支安打，飆出8次三振沒有任何死球，僅失1分好投力壓軟銀打線，拿下本季第7勝。

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7局上半，周東佑京透過代跑登場，他在2出局後盜上得點圈，接著甲斐拓也擊出右外野方向落地安打，周東佑京拔腿往本壘狂奔，只見万波中正用他的招牌雷射肩，直接將快腿周東佑京助殺在本壘，漂亮地拿下第三個出局數，為自己隊友省下1分。

万波中正展現超狂雷射肩助殺周東佑京。（產經新聞）

本場比賽軟銀先發，古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）投得也不差，6局僅被打4支安打，但其中有2發是全壘打，包含万波中正與雷耶斯（Franmil Reyes）的陽春砲，送出5K，但終場火腿以3：1擊敗軟銀，他只能苦吞本季第3敗。

在後援K翻日職打者的莫伊尼洛，本季首次轉先發後依舊投出鬼神表現，15場登板就有14場是優質先發，優質先發率高達93.3%，防禦率1.69是目前太平洋聯盟防禦率王，投球局數101局也是太平洋聯盟最多，送出100K則排名第三，但僅拿下5勝。

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