晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》日本最強矛盾對決！ 火腿万波中正超狂雷射肩助殺國家隊快腿（影音）

2024/07/14 22:28

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天日本火腿以3：1擊敗太平洋聯盟龍頭軟銀鷹，其中火腿外野手万波中正的雷射肩助殺快腿周東佑京，更被日媒譽為「日本最強的矛盾對決」。

日本火腿今天推出強投伊藤大海先發，他主投7局被打6支安打，飆出8次三振沒有任何死球，僅失1分好投力壓軟銀打線，拿下本季第7勝。

7局上半，周東佑京透過代跑登場，他在2出局後盜上得點圈，接著甲斐拓也擊出右外野方向落地安打，周東佑京拔腿往本壘狂奔，只見万波中正用他的招牌雷射肩，直接將快腿周東佑京助殺在本壘，漂亮地拿下第三個出局數，為自己隊友省下1分。

万波中正展現超狂雷射肩助殺周東佑京。（產經新聞）

本場比賽軟銀先發，古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）投得也不差，6局僅被打4支安打，但其中有2發是全壘打，包含万波中正與雷耶斯（Franmil Reyes）的陽春砲，送出5K，但終場火腿以3：1擊敗軟銀，他只能苦吞本季第3敗。

在後援K翻日職打者的莫伊尼洛，本季首次轉先發後依舊投出鬼神表現，15場登板就有14場是優質先發，優質先發率高達93.3%，防禦率1.69是目前太平洋聯盟防禦率王，投球局數101局也是太平洋聯盟最多，送出100K則排名第三，但僅拿下5勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。