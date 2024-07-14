奧運羽球》終於！李洋/王齊麟對手即將出爐 男雙明天下午抽籤

王齊麟、李洋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運男雙賽事因世界羽聯（BWF）積分計算出包，導致可能多出一組男雙參賽，引發爭議。今天晚間BWF宣布，將在明天下午4點抽籤，也確定為17組人馬參戰。

奧運羽球男雙原本應16組人馬參賽，分成4組進行小組賽。未料法國組合柯維（Lucas Corvee）／拉巴爾（Ronan Labar）的排名積分因BWF計算疏失，起初未能取得資格，但他們上訴到國際體育仲裁法庭（CAS）後，最後裁定為BWF疏失，所以柯維／拉巴爾以外卡成為第17組男雙。 不過，因為多出一組男雙參賽，引起爭議，12日其他項目籤表皆出爐，僅男雙項目的抽籤時間推遲。

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經過CAS仲裁後，向國際奧會（IOC）建議這組法國男雙柯維／拉巴爾應納入這次奧運參賽名單，今天晚間BWF宣布，確定柯維／拉巴爾以法國第2組男雙身分參賽，屆時17組人馬將分成4組進行小組賽。

BWF表示，小組賽一樣分成4組，但其中一組會有5對男雙，但兩組法國男雙柯維／拉巴爾和C.波波夫（Christo Popov）／T.波波夫（Toma Junior Popov）不會在同組。

台灣「麟洋配」李洋／王齊麟今年巴黎奧運將挑戰衛冕，李洋今天下午受訪時表示，籤表遲遲未出爐確實會影響備戰，現階段先加強比較弱的地方，並專注在自己的訓練。

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