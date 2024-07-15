溫網》「小蠻牛」強勢二連霸！直落3橫掃喬科維奇

「小蠻牛」艾卡拉茲獲勝後慶祝。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰，重演去年老少對決戲碼，結局相同甚至意外一面倒。21歲的西班牙後浪「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）強壓前浪，6：2、6：2、7：6（7：4）再挫37歲的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），強勢衛冕二連霸，笑擁職業生涯第4座大滿貫金盃。

精力充沛的艾卡拉茲，上月甫於法國公開賽封王，如今又連續第2年在溫網決賽擊敗喬科維奇，已跟上「三巨頭」腳步，成為男單史上第6人同年橫掃巴黎羅蘭加洛斯紅土、全英俱樂部草地，不但用「海峽大滿貫」證明接班實力，更獨享270萬英鎊（約1.16億台幣）冠軍獎金，最新ATP世界排名也將從第3回升至第2 ，持續朝重返球王寶座邁進。

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有別於去年決賽5盤逆轉勝，來勢洶洶的艾卡拉茲今年展現強大實力，開賽拉鋸纏鬥率先破發，第5局再度突破，順勢先馳得盤。次盤戰況如出一轍，落入被動劣勢的喬科維奇，第1、第7局發球失守，苦苦追趕不成，連丟兩盤深陷絕境。第3盤艾卡拉茲乘勝追擊，盤末歷經互破拉鋸，雖然錯失3個冠軍點，搶7時他再從3：3拉開，6：4聽牌拿下，直落3鎖定勝利。

賽後艾卡拉茲和喬帥（左）惺惺相惜。（歐新社）

贏得2022年美國公開賽、2023年溫網，以及上月法網的艾卡拉茲，已是男網史上最年輕包辦硬地、草地和紅土這三種大滿貫場地的全能球星，如今溫網連莊，更讓他延續四大賽決賽4勝0負的完美戰績。

反觀上月右膝才動刀的喬科維奇，溫網神奇復出雖渴望報仇，最終卻滑鐵盧，無緣成為賽史最年長贏家，也未能追平瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）「八冠王」、改寫網壇新高大滿貫25冠等紀錄。這位老將本季迄今一冠難求，失望之情溢於言表，下個目標為巴黎奧運，屆時在法網紅土賽場進行。

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