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溫網》百搭天后謝淑薇混雙第2冠！台波聯軍擊敗墨國組合

2024/07/15 02:30

2024年溫布頓網球錦標賽混雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇與波蘭男子搭檔傑林斯基勇奪冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽混雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇與波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）穩紮穩打，6：4、6：2擊退墨西哥非種子歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／岡薩雷斯（Santiago Gonzalez），第7種子「台波聯軍」5連勝勇奪冠軍，這也是兩人自今年初澳洲公開賽以來，笑擁第2座大滿貫混雙金盃。

職業生涯累計9座大滿貫金盃

雖然溫網女雙4強惜敗無緣衛冕，經驗豐富的謝淑薇調整得宜，攜手傑林斯基在全英俱樂部混雙連戰皆捷， 本賽季首度合拍的兩人，延續自元月墨爾本公園硬地勇奪冠軍的氣勢，上月法國公開賽紅土躋身4強，如今又再接再厲贏得草地大滿貫金盃。「百搭天后」小薇現已擁有澳網女雙及混雙各1冠、法網女雙2冠、溫網女雙4冠及混雙1冠，職業生涯累計9座大滿貫金盃。

近況甚佳的謝淑薇／傑林斯基決賽穩健出擊，面對歐兒摩絲／岡薩雷斯開賽率先破了後者男子球員的發球局，並一路壓制對手，第4個盤末點拿下首盤。次盤小薇組合延續互補默契和手感，第3、7局兩度突破，從3：2一口氣連下12分，橫掃最後3局完全不給墨國人馬機會，僅花1小時16分鐘直落2掄元。

謝淑薇（左）與傑林斯基聯手擊敗墨國組合，拿下混雙第2冠！（取自謝淑薇臉書）

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