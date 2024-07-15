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溫網》他各方面表現都比我好！喬科維奇決賽慘敗後老實說

2024/07/15 06:56

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰，重演去年老少對決戲碼，結局卻意外一面倒，喬科維奇（Novak Djokovic）直落3慘敗給西班牙後輩艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，直言自己在場上表現不如對手，甚至坦承目前還沒達到艾卡拉茲和義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner）的水準。

「今天在場上面對他的感覺是，我處於劣勢。他是更好的球員，就是這樣。他每次擊球都比我打得好，我不認為我能做得更多。」面對艾卡拉茲侵略性打法，坐擁大滿貫24冠的喬科維奇難得深陷被動困境，連兩盤都開局被破發而草草丟掉， 拿手接發球更失誤不斷，37歲塞爾維亞老將嘆說：「他打球的方式變化多端。我從來沒有見過他發球那麼快。他昨天的發球練習一定非常棒。他真的比我打得好，比賽各個方面都更出色。」

上月右膝才動刀的喬科維奇，溫網神奇復出雖渴望報仇，最終表現卻力有未逮，「能夠進入決賽讓我信心提升。但我也覺得今天面對當今世上最好的選手，除了辛納（Jannik Sinner）。他們都是今年最好的，我卻還沒有達到那個水準。」好強如喬帥，不忘強調將東山再起，「我在生活中經歷過，面對逆境通常會站起來，學習並變得更堅強，這就是我所要做的。」

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