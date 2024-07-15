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溫網》感謝混雙搭檔相挺 大滿貫9冠后謝淑薇分享勝利喜悅

2024/07/15 06:57

謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基勇奪混雙冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽混雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇與波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）掌控節奏，直落2擊退墨西哥非種子歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／岡薩雷斯（Santiago Gonzalez），第7種子「台波聯軍」勇奪冠軍，小薇特地感謝搭檔和親友團支持，這位大滿貫9冠后也不吝分享勝利喜悅。

「謝謝傑林斯基帶我回到中央球場，讓我能夠享受美妙氣氛與觀眾加油聲。」女雙4強惜敗衛冕失利 ，謝淑薇直言相當可惜，還好混雙奪冠彌補些許遺憾，更讓她改寫自己的紀錄，笑擁第2座大滿貫混雙金盃，「其實我心中想著，昨天女雙決賽就可以回來這裡的，很可惜我沒能辦到。溫布頓的中央球場總是令人驚嘆，今天我的家人、教練、朋友都來到現場，感覺真的太棒了，謝謝你們！」

本賽季首度合拍的謝淑薇／傑林斯基，延續自元月澳洲公開賽硬地勇奪混雙冠軍的氣勢，上月法國公開賽紅土躋身4強，如今又再接再厲草地大滿貫掄元，讓「百搭天后」小薇擁有澳網女雙及混雙各1冠、法網女雙2冠、溫網女雙4冠及混雙1冠，職業生涯累計9座大滿貫金盃。

賽後記者會謝淑薇再次表示，非常開心重返中央球場；傑林斯基則把勝利，歸功經驗豐富的小薇帶領，「這是我第3次參與溫布頓決賽，感覺令人難以置信。奪冠更像美夢成真，令人難以置信，也是莫大榮幸。」他透露兩人將在未來幾週內，決定8月底美國公開賽是否再度合拍。

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