溫網》比「三巨頭」更快更年輕！艾卡拉茲21歲就搶大滿貫4冠

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）直落3擊敗「三巨頭」中的喬科維奇（Novak Djokovic），贏得2024年溫布頓網球錦標賽男單冠軍，年僅21歲職業生涯第4座大滿貫冠到手，更讓這位西班牙新星締造超越「三巨頭」的歷史紀錄。

數字會說話，喬科維奇雖然擁有傲視群雄的24座大滿貫冠軍，當塞爾維亞人2011年美國公開賽贏得第4座大滿貫時，其實已經24歲。西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）是在2008年法國公開賽達標，當時22歲。至於瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer）2004年美國公開賽笑納大滿貫第4冠，則為23歲。

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艾卡拉茲不僅比費德爾、納達爾和喬科維奇更年輕就完成大滿貫4冠壯舉，甚至連參賽效率都更好，他僅花69場大滿貫賽事，59勝10負的勝率高達85.5%。相形之下，費爸79場（61勝18負，勝率77.2 %））、納達爾81場（68勝13負，勝率84%）、喬帥甚至打了134場（110勝24負，勝率82.1%），也全被比下去。

艾卡拉茲原本就是史上最年輕橫掃硬地、草地和紅土這三種大滿貫場地的全能球星，如今在全英俱樂部連莊，也是第6位連奪法網紅土、溫網草地的男子接班人，加入拉沃爾（Rod Laver）、柏格（Bjorn Borg），以及「三巨頭」的行列。

職業生涯前4次大滿貫決賽全勝，艾卡拉茲榮膺公開年代第2人，也僅次於前7場大滿貫爭冠不敗的費爸。

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