MLB》太神！大谷翔平上半季狂敲117安 豪寫道奇近45年紀錄（影音）

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今日在明星賽前最後一戰猛敲雙安，不過球隊以3：4不敵老虎，以2連敗結束上半球季。

打第1棒DH的大谷翔平首打席雖然敲出中外野平飛出局，但隊友們火力全開，道奇首局就灌進3分，無奈道奇後繼無力，之後連續8局得分掛蛋，未再有分數進帳。

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大谷翔平3上擊出右外野飛球出局，5上對決前田健太上演「日本內戰」，大谷掃出擊球初速108.5英哩的中外野安打，不過隨後盜壘失敗收場，8上第四打席則敲出右外野安打，全場4打數敲2安，打擊率上升至0.316。

大谷翔平上半球季打完累積117支安打，這是自1979年加維（Steve Garvey）的118安以來，道奇近45年上半季最多安打的選手。

道奇帶著3：2領先進入9局下半，但拉米瑞茲（Yohan Ramírez）關門失敗，他先是被麥金斯崔（Zach McKinstry）、亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）敲安，讓老虎扳成平手，隨後老虎連2棒短打，拉米瑞茲處理球都發生失誤，奉送再見分給對手，最終道奇就以1分差飲恨。

ドジャース 大谷翔平

第3打席：ヒット



AVG.314 OPS1.033



Shohei Ohtani Dodgers pic.twitter.com/jmdiJI4sMZ — 【MLB】放送地区 （@MLB_comment） July 14, 2024

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