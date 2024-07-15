晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》太神！大谷翔平上半季狂敲117安 豪寫道奇近45年紀錄（影音）

2024/07/15 08:15

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今日在明星賽前最後一戰猛敲雙安，不過球隊以3：4不敵老虎，以2連敗結束上半球季。

打第1棒DH的大谷翔平首打席雖然敲出中外野平飛出局，但隊友們火力全開，道奇首局就灌進3分，無奈道奇後繼無力，之後連續8局得分掛蛋，未再有分數進帳。

大谷翔平3上擊出右外野飛球出局，5上對決前田健太上演「日本內戰」，大谷掃出擊球初速108.5英哩的中外野安打，不過隨後盜壘失敗收場，8上第四打席則敲出右外野安打，全場4打數敲2安，打擊率上升至0.316。

大谷翔平上半球季打完累積117支安打，這是自1979年加維（Steve Garvey）的118安以來，道奇近45年上半季最多安打的選手。

道奇帶著3：2領先進入9局下半，但拉米瑞茲（Yohan Ramírez）關門失敗，他先是被麥金斯崔（Zach McKinstry）、亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）敲安，讓老虎扳成平手，隨後老虎連2棒短打，拉米瑞茲處理球都發生失誤，奉送再見分給對手，最終道奇就以1分差飲恨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。