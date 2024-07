MLB》「米飯哥」逆轉轟沒用！洋基游擊新星關鍵失誤慘遭金鶯說再見

沃爾普。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基與金鶯昨天在美東龍頭之爭已無勝差,今天條紋軍要力拼重回美聯第一的寶座,然而卻因游擊手沃爾普(Anthony Volpe)在9局下2出局的關鍵失誤,讓洋基終場6:5遭到逆轉,目前58勝40敗又再度落後給58勝38敗的金鶯1場勝差。

洋基2局上靠著葛里遜(Trent Grisham)適時安打先馳得點,但3局下金鶯明星游擊手韓德森(Gunnar Henderson)敲出本季第28轟,一發2分砲一棒逆轉。但5局上葛里遜也敲出陽春砲,雙方又回到平手局面。

5局下金鶯靠著桑坦德(Anthony Santander)陽春砲再度超前,洋基後續進佔得點圈但都無法得分。9局上最後反攻,葛里遜和O.卡布雷拉開局選到四壞保送,接著新秀「米飯哥」萊斯(Ben Rice)對明星終結者金布瑞(Craig Kimbrel)敲出逆轉3分砲,洋基反倒5:3領先。

萊斯敲出逆轉3分砲。(今日美國)

9局下輪到洋基明星終結者霍姆斯(Clay Homles)關門,結果他控球不穩投出2保送,形成2出局滿壘局面,結果蒙卡索(Ryan Mountcastle)敲出游擊滾地球,沃爾普卻無法將球接進手套形成失誤,金鶯兵不血刃攻下第4分,且仍舊是滿壘局面。

