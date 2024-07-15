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MLB》「米飯哥」逆轉轟沒用！洋基游擊新星關鍵失誤慘遭金鶯說再見

2024/07/15 08:44

沃爾普。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與金鶯昨天在美東龍頭之爭已無勝差，今天條紋軍要力拼重回美聯第一的寶座，然而卻因游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在9局下2出局的關鍵失誤，讓洋基終場6：5遭到逆轉，目前58勝40敗又再度落後給58勝38敗的金鶯1場勝差。

洋基2局上靠著葛里遜（Trent Grisham）適時安打先馳得點，但3局下金鶯明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）敲出本季第28轟，一發2分砲一棒逆轉。但5局上葛里遜也敲出陽春砲，雙方又回到平手局面。

5局下金鶯靠著桑坦德（Anthony Santander）陽春砲再度超前，洋基後續進佔得點圈但都無法得分。9局上最後反攻，葛里遜和O.卡布雷拉開局選到四壞保送，接著新秀「米飯哥」萊斯（Ben Rice）對明星終結者金布瑞（Craig Kimbrel）敲出逆轉3分砲，洋基反倒5：3領先。

萊斯敲出逆轉3分砲。（今日美國）

9局下輪到洋基明星終結者霍姆斯（Clay Homles）關門，結果他控球不穩投出2保送，形成2出局滿壘局面，結果蒙卡索（Ryan Mountcastle）敲出游擊滾地球，沃爾普卻無法將球接進手套形成失誤，金鶯兵不血刃攻下第4分，且仍舊是滿壘局面。

接著霍姆斯面對8局下上場代跑的穆林斯（Cedric Mullins），98.1英哩外角低的伸卡球，被穆林斯打成反方向飛球，最終一棒2分變成再見安打，洋基慘遭逆轉吞敗。

洋基先發投手羅冬（Carlos Rodon）此役主投4局用98球，被敲4支安打失掉2分，投出7次三振與3次保送，賽後防禦率4.63；終結者霍姆斯帳面上0.2局被敲2支安打，投出2次保送與1次三振，失掉3分，吞下本季第4敗與第6次救援失敗。

穆林斯敲出再見安打。（今日美國）

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