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奧運男籃》KD傷勢未癒 綠衫軍J.布朗有望遞補

2024/07/15 08:55

傳出杜蘭特如果傷勢未癒，J.布朗有機會替補進入美國隊。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今年派出「夢幻隊」等級隊伍參加巴黎奧運，不過陣中砍分機器「KD」杜蘭特（Kevin Durant）至今因傷還未參加熱身賽，對此有消息指出，如果杜蘭特傷勢未見好轉，可能由「綠衫軍」塞爾提克前鋒J.布朗（Jaylen Brown）遞補。

杜蘭特因為小腿拉傷的關係，第一場對加拿大的熱身賽並未上場，美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，下一戰對上澳洲的熱身賽上場機會也不大，對此《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）指出，如果杜蘭特情況沒有好轉，J.布朗有可能代替他參加巴黎奧運。

而實際上，杜蘭特不只沒有打熱身賽，至今因為傷勢關係，連美國隊的團隊練球都還沒有參與過。

先前快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）退出國家隊，由D.懷特（Derrick White）頂替，瓦登透露，美國隊高層做出這個決定，是因為D.懷特是個有防守意識的後衛，同時又有進攻能力，在隊上出現傷兵或犯規麻煩時，D.懷特比J.布朗更適合這支美國隊。

在J.布朗得知隊有D.懷特入選後，曾批評是因為贊助品牌關係，讓他沒有入選，對此美國男籃總監希爾（Grant Hill）出面否認，而今J.布朗也有機會入選美國隊。

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