MLB》右投模板為洋基明星強投 21歲「左右開投」怪投首輪中選！

塞英傑首輪第15順位被水手選中。()

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟選秀會今天展開,西雅圖水手在首輪第15順位選進來自密西西比州立大學的21歲古拉索籍的「左右開投」投手塞英傑(Jurrangelo Cijntje)。

塞英傑最廣為人知的就是他兩隻手都可以投球,天生是左撇子的他在6歲就開始學習用右手投球,原因是他想效法模仿自己曾在荷蘭打職棒的父親。他在2022年時就曾在第18輪被釀酒人選中,但他選擇先進大學磨練。

來到密西西比州大第一年,塞英傑表現並不理想,僅拿下3勝5敗、防禦率8.10的成績。但第二年在球隊撤換投手教練後,塞英傑的表現也罷幅進步,90.2局飆出113次三振,被打擊率0.211,防禦率3.67,每局被上壘率1.10。

The @Mariners drafted a SWITCH-HANDED pitcher in the 1st round (15th overall). Say hello to Jurrangelo Cijntje. pic.twitter.com/vCejrDH0XM

大聯盟官網球探報告指出,塞英傑右投能力更強,其模板較像洋基明星右投史卓曼(Marcus Stroman)的先發投手,其直球均速在94-96英哩之間,最快可飆到98英哩(約159公里),還有上竄的效果,滑球大概在85英哩以上,有時能上看到91英哩,他還有顆具下沉效果的變速球

至於塞英傑的左投,則比較像後援投手,作為左投,塞英傑的出手角度較低,速球均速大約在90英哩初投,但無法造成太多揮空,另外還有著一顆變化幅度較大的80初頭英哩滑球。

球探報告給塞英傑的各項評分,速球評分為60,滑球為55,變速球為50,控球45,整體評分50;左投則較接近牛棚投手,速球評分50,滑球55,控球45,整體評分40(球探報告評分採取20-80制,平均為50)。

Dealing from both sides of the rubber



With the 15th pick in the 2024 #MLBDraft, we have selected switch-pitcher @_LooCijntje out of @HailStateBB. #TridentsUp



https://t.co/YKJEzdJreS pic.twitter.com/DGL48UEJAX