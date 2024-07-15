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MLB》右投模板為洋基明星強投 21歲「左右開投」怪投首輪中選！

2024/07/15 09:42

塞英傑首輪第15順位被水手選中。（）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀會今天展開，西雅圖水手在首輪第15順位選進來自密西西比州立大學的21歲古拉索籍的「左右開投」投手塞英傑（Jurrangelo Cijntje）。

塞英傑最廣為人知的就是他兩隻手都可以投球，天生是左撇子的他在6歲就開始學習用右手投球，原因是他想效法模仿自己曾在荷蘭打職棒的父親。他在2022年時就曾在第18輪被釀酒人選中，但他選擇先進大學磨練。

來到密西西比州大第一年，塞英傑表現並不理想，僅拿下3勝5敗、防禦率8.10的成績。但第二年在球隊撤換投手教練後，塞英傑的表現也罷幅進步，90.2局飆出113次三振，被打擊率0.211，防禦率3.67，每局被上壘率1.10。

大聯盟官網球探報告指出，塞英傑右投能力更強，其模板較像洋基明星右投史卓曼（Marcus Stroman）的先發投手，其直球均速在94-96英哩之間，最快可飆到98英哩（約159公里），還有上竄的效果，滑球大概在85英哩以上，有時能上看到91英哩，他還有顆具下沉效果的變速球

至於塞英傑的左投，則比較像後援投手，作為左投，塞英傑的出手角度較低，速球均速大約在90英哩初投，但無法造成太多揮空，另外還有著一顆變化幅度較大的80初頭英哩滑球。

球探報告給塞英傑的各項評分，速球評分為60，滑球為55，變速球為50，控球45，整體評分50；左投則較接近牛棚投手，速球評分50，滑球55，控球45，整體評分40（球探報告評分採取20-80制，平均為50）。

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