MLB》時隔3年對決仍被敲安！前田健太點出大谷翔平可怕之處

前田健太。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今再度遭到老虎說再見，明星賽前吞下2連敗，日籍巨星大谷翔平此役雙安演出，其中1安還是面對36歲大學長前田健太所敲出，賽後前田健太直言，大谷這幾年的狀態一直都很棒。

前田健太本季先發表現不佳，近日被調往牛棚，今天後援上陣，在5局上2出局時被大谷敲出時速108.5英哩滾地球形成內野安打。前田表示，「當時如果投壞球會變成3壞球，我不想保送他，被敲安打是對決的結果，沒辦法，指叉球沒掉下來。」

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這是自2021年7月22日以來，兩人時隔3年再度對決。前田表示，「上次對戰時，他也打得很好。老實說，他的優點沒變，或者說他的實力一直維持著高水準。基本上能投進好球帶的地方不多，還有不能失投的壓力。」

前田坦言，自己當然想三振大谷，但也有投手會覺得，讓大谷敲一壘安打沒關係，解決下一位打者就好，「他就是一位這樣的選手。」前田健太此役中繼投3.2局，僅被大谷一人敲出安打，還飆出5次三振，賽後防禦率下降至6.88。

此外，前田健太在對決大谷時也投出本季最快的94.1英哩速球，他表示對決大谷讓他發揮前所未有的力量，非常享受這場比賽。同時他也誓言，希望這次的好表現能夠成為重返先發輪值的契機。

大谷翔平。（今日美國）

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