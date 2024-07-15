MLB》99％出局的飛球沒接到 維杜戈自責：輸球都怪我

維杜戈誤判飛球落點，洋基9下遭到金鶯逆轉。（圖取自網路）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天客場對上金鶯，9局下在2出局握有2分領先下，卻因為兩個守備瑕疵遭逆轉，兩位當事人沃爾普（Anthony Volpe）、維杜戈（Alex Verdugo）賽後受訪皆懊悔表示，應該有更好的處理方式來結束比賽。

比賽進行到9局下兩出局，金鶯攻佔滿壘，此時洋基還以5比3領先2分，不過沃爾普一個內野滾地球失誤，先是讓金鶯追回一分，下一棒穆林斯（Cedric Mullins）擊出左外野飛球，維杜戈判斷失誤形成再見安打，洋基被逆轉吞敗。

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賽後沃爾普坦言，當下那個失誤球，是因為他沒有移動腳步去接球，他形容那只是一個很平凡的滾地球，好的內野手會移動腳步去接球，好順勢可以把球傳出去。

至於穆林斯的再見安打，維杜戈在球的落點上判斷錯誤，導致球飛過頭頂，根據《Statcast》數據顯示，這個飛球有99%的機會被接殺，對此維杜戈賽後神情凝重表示：「輸球全都在我。」

CEDRIC MULLINS WALKS IT OFF WHAT A GAME pic.twitter.com/tbLQScZYNR — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 14, 2024

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