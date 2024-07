MLB》99％出局的飛球沒接到 維杜戈自責：輸球都怪我

維杜戈誤判飛球落點,洋基9下遭到金鶯逆轉。(圖取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天客場對上金鶯,9局下在2出局握有2分領先下,卻因為兩個守備瑕疵遭逆轉,兩位當事人沃爾普(Anthony Volpe)、維杜戈(Alex Verdugo)賽後受訪皆懊悔表示,應該有更好的處理方式來結束比賽。

比賽進行到9局下兩出局,金鶯攻佔滿壘,此時洋基還以5比3領先2分,不過沃爾普一個內野滾地球失誤,先是讓金鶯追回一分,下一棒穆林斯(Cedric Mullins)擊出左外野飛球,維杜戈判斷失誤形成再見安打,洋基被逆轉吞敗。

賽後沃爾普坦言,當下那個失誤球,是因為他沒有移動腳步去接球,他形容那只是一個很平凡的滾地球,好的內野手會移動腳步去接球,好順勢可以把球傳出去。

至於穆林斯的再見安打,維杜戈在球的落點上判斷錯誤,導致球飛過頭頂,根據《Statcast》數據顯示,這個飛球有99%的機會被接殺,對此維杜戈賽後神情凝重表示:「輸球全都在我。」

