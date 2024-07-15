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溫網》21歲艾卡拉茲奪4座大滿貫冠軍 分享超越「三巨頭」紀錄想法

2024/07/15 09:04

艾卡拉茲。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新科溫布頓網球錦標賽男單冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在21歲就拿下4座大滿貫冠軍，寫下超越「三巨頭」的歷史紀錄，但他不認為自己已經是「三巨頭」那樣的偉大冠軍。

「我還在鋪設我成長的道路、旅程。」艾卡拉茲說：「我認為偉大的冠軍是那些贏了15、14、20個大滿貫冠軍的優秀人物，能有資格跟他們一起相提並論，希望我能達到那樣的高度。」

塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）拿到4座大滿貫冠軍已24歲，瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）於23歲達標，至於西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在22歲完成，而艾卡拉茲僅21歲就達陣，寫下難得紀錄。

艾卡拉茲謙虛表示，「我有聽到那些紀錄，我試著不去多想，這是我職業生涯好的開始，現在我的目標和夢想是當生涯結束時，我能跟那些大人物相提並論，所以我在21歲就贏得4座大滿貫冠軍不重要，如果我不能在這些大賽延續下去，對我而言就沒意義。我想在生涯結束時有很多冠軍，看看結束時會是25、30、40還是4個冠軍，我不知道，但我知道我想繼續享受，看未來能帶給我什麼。」

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