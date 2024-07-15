MLB》德阿諾德雙響砲轟垮教士 拍賣哥13勝獨走大聯盟

「拍賣哥」塞爾收下第13勝，獨走大聯盟。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士客場對上教士，進行兩隊3連戰最終戰，本場比賽勇士靠著德阿諾德（Travis d'Arnaud）單場雙響砲4分打點、加上「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）的5局壓制，終場以6比3贏下比賽。

勇士今天派上本季大復活的塞爾先發，儘管首局投球就被連續安打失掉1分，不過後續投球回穩，總計5局投球僅被擊出4支安打、送出4次三振，在首局掉分後便沒有再讓教士得分。

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而隊友也給「拍賣哥」火力支援，4、5兩局分別攻下1分，6局上德阿諾德敲出3分砲拉開領先至5比1，8局上再敲陽春砲添加保險分，讓勇士順利收下勝利。

賽後勇士總教練史尼克（Brian Snitker）表示，塞爾投到5局時表現依然出色，也很高興牛棚堅持了下來，沒有給教士逆轉的機會。

塞爾今年復活表現入選明星賽，不過因為這場比賽有先發任務、明星賽無法登板而退出，賽後塞爾受訪表示，他們這個系列賽表現很棒，希望明星週休息回來後，可以恢復體力迎接下半季。

實際上教士首局本有機會吃下大局，兩出局二、三壘有人時，金河成的三游間強襲球被勇士三壘手萊利（Austin Riley）給攔下，成功抓下打者出局，對此塞爾認為，這球對比賽影響很大，「本來應該是3比0的，但那球影響了比賽走向，很明顯是個重要的防守。」

Austin Riley makes an unbelievable playpic.twitter.com/82tzvzaIIF — MLB （@MLB） July 14, 2024

收下勝投後，塞爾今年已經拿到13勝，暫居大聯盟勝投王，防禦率2.70、WHIP 0.95也遠優於上季在紅襪的表現。

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